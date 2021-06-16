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https://1prime.ru/consumer_markets/20210616/833942947.html
Мишустин призвал продолжать мониторинг продовольственного рынка
Потребрынок
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ остается непростой, необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на... ПРАЙМ, 16.06.2021
продукты, продовольственный рынок, михаил мишустин, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ остается непростой, необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, соответствующее видеообращение главы правительства к участникам коллегии Минсельхоза опубликовано на сайте кабмина.
"Правительство приняло ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Но ситуация остаётся непростой. Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", — подчеркнул премьер-министр.
Мишустин также отметил, что о важности мониторинга цен на социально значимые продукты питания говорил еще президент России Владимир Путин.