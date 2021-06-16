МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ остается непростой, необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, соответствующее видеообращение главы правительства к участникам коллегии Минсельхоза опубликовано на сайте кабмина. Covindex снижается седьмую неделю подряд

"Правительство приняло ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Но ситуация остаётся непростой. Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин также отметил, что о важности мониторинга цен на социально значимые продукты питания говорил еще президент России Владимир Путин.