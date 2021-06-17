МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Яйца в России с 8 по 15 июня продолжили дешеветь, в свою очередь темп прироста цен на сахар чуть ускорился по сравнению с предыдущей неделей, а на подсолнечное масло и гречку, напротив, замедлился, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара увеличилась на 0,32%, в том числе в 24 регионах — на 0,1-0,9%, в 10 — на 1-2,8%.

"В 36 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 15 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,3%", — говорится в сообщении Росстата. С 1 по 7 июня рост цен на сахар составил 0,22%, с начала года — 2,42%.

В свою очередь подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,11% против 0,32% за предыдущий период (с начала года — на 4,92%).

"В 23 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в девяти субъектах — на 1,1-3,2%. В 26 субъектах цены не изменились. В 23 субъектах цены снизились на 0,1-0,8%, в 4 субъектах — на 0,9-1,8%", — указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы практически не изменилась — она снизилась на 0,02%. В 31 регионе цены выросли на 0,1-0,9%, в четырех — на 1-1,6%,

Яйца в среднем по стране за отчетный период подешевели на 4,41% (с 1 по 7 июня — на 4,08%, с начала года яйца подешевели на 2,02%). В 19 регионах цены снизились на 0,1-2%, в 22 — на 2,1-4,9%, в 35 — на 5-10%, в пяти — на 10,1-14,1%. Прокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в ряде регионов

"В Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные не изменились. В Магаданской и Амурской областях яйца куриные подорожали на 2,2% и 0,1% соответственно", — указывает Росстат.

Гречка с 8 по 15 июня выросла в цене на 0,33%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,71%, а с начала года цены поднялись на 8,43%.

Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,16% (за предыдущий период — на 0,07%, рост с начала года — на 2,99%), черный хлеб подорожал на 0,09% (за предыдущий период — на 0,14%, с начала года — на 3,2%), макаронные изделия подешевели на 0,15% (против снижения на 0,18%, с начала года цены выросли на 3,76%).

Вермишель уменьшилась в цене на 0,3% (за предыдущий период цены выросли на 0,12%, рост с начала года — на 3,7%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,28% (неделей ранее — на 0,17%, рост с начала года — на 2,63%).

Рис подорожал на 0,05% (неделей ранее — на 0,01%, рост цен с начала года — на 1,4%), цены на пшено выросли на 0,03% (за предыдущий период они снизились на 0,07%, с начала года — уменьшились на 2,48%).

Помимо этого, рост цен на картофель, капусту и морковь с 8 по 15 июня ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на лук — замедлился, а огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных ведомства.

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,2%, в том числе на морковь — на 10,2%, картофель — на 7%, капусту белокочанную — на 4,4%, лук репчатый — на 1,1%, яблоки — на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 5,5%, помидоры — на 4,9%", — говорится в сообщении статистического ведомства. Без ПЦР-тестов. Какие страны ждут россиян со "Спутником" уже сейчас

С начала года к 15 июня картофель подорожал на 82,09%, капуста — на 67,62%, лук — на 40,44%. Морковь с начала года выросла в цене уже вдвое (на 102,68%), яблоки — на 7,24%, огурцы подешевели на 24,79%, помидоры — на 11,14%.

За предыдущий период, с 1 по 7 июня, картофель вырос в цене на 4,89%, морковь — на 5,87%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,55%, свежая белокочанная капуста — на 3,9%, яблоки — на 0,02%, огурцы подешевели на 6,08%, томаты — на 4,66%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 0,3%.

С 8 по 15 июня выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,9%), маргарин (на 0,6%), баранину и карамель (на 0,4%), свинину, колбасы, сосиски, сардельки, сметану, шоколадные конфеты (на 0,3%), говядину, мороженую рыбу, сычужные сыры, печенье (на 0,2%).

Мясные консервы, пастеризованное молоко, жирный творог, черный чай и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) подорожали на 0,1%. Цены на водку снизились на 0,3%, стерилизованное молоко, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,1%.

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