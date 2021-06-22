ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — ПРАЙМ. Специалисты администрации Владивостока проверяют кафе и рестораны города, чтобы составить список рекомендованных гостям Восточного экономического форума (ВЭФ) заведений, сообщает мэрия. Индекс DJIA вырос более чем на 550 пунктов

"Мониторинг предприятий общественного питания проводят специалисты администрации Владивостока в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму, проведение которого планируется в сентябре этого года. Цель такой работы – составить список заведений с высоким уровнем сервиса, которые будут рекомендованы гостям и участникам ВЭФ", — говорится в сообщении.

Сотрудники управления экономического развития мэрии посетили уже более 10 кафе и ресторанов в центре Владивостока. В основном на предприятиях отмечается высокий уровень услуг, также руководителям предлагаются рекомендации для улучшения качества сервиса и внешнего вида заведений.

В опросном листе специалисты фиксируют ряд параметров: наличие меню на иностранных языках и персонала, владеющего языками, фоновой музыки, работа сайта, возможность забронировать столик, транспортная доступность и парковка, безналичный способ оплаты, наличие фирменных блюд или авторской кухни и другие.

Специалисты оценивают качество интерьера, посуды, чистоту прилегающей территории. Затем свои проверки проведут специалисты Роспотребнадзора.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Как ранее сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.