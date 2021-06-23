МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" запустил в регионах собственный сервис доставки из своих "больших" форматов магазинов: супермаркетов "Магнит Семейный" и суперсторов "Магнит Экстра", говорится в сообщении ритейлера. Титов призвал власти Москвы объяснить бизнесу, как работать по QR-кодам

"Сегодня такая доставка доступна в семи городах, еще пять — будут подключены до конца месяца. К ранее тестируемой доставке в Краснодаре присоединились магазины в Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Ижевске, Омске и Уфе. До конца июля планируется подключить торговые точки в Оренбурге, Тюмени, Ярославле, Ульяновске и Воронеже", — сообщает компания.

В настоящее время для заказа доступны более 15 тысяч товаров в таких категориях, как овощи, фрукты, молочная и мясная продукция, чай, кофе, бакалея, соки и воды, товары для ухода, бытовая химия и прочие. Товары будут доставлены покупателям в течение трех часов с момента заказа.

"Магнит" развивает данный проект в партнерстве с сервисом "Яндекс.Еда", эксперты которого стали частью команды разработки приложения. "В дальнейшем ритейлер планирует последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, одновременно развивая различные формы взаимодействия с партнером", — указывается в релизе.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России: под ее управлением на конец марта находилось 21 900 магазинов. Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в 2020 году выросла в 2,2 раза — до 37,781 миллиарда рублей, выручка — на 13,5%, до 1,554 триллиона рублей. Основной акционер — ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.