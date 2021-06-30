МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 21 по 27 июня вырос вторую неделю подряд после почти двух месяцев снижения, поднявшись на 1,1 пункта и составив 82,5 пункта. Россиян предупредили, чем обернется регулирование цен на сахар и масло

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером по росту среднего чека на прошлой неделе стали лимоны – по ним он вырос на 4%, до 59 рублей. Также он увеличился по перчаткам (на 3%, до 146 рублей), туалетной бумаге (на 3%, до 68 рублей), кусковому мылу (на 2%, до 82 рублей). Снизился средний чек по антисептикам (на 2%, до 345 рублей) и гречке (на 2%, до 86 рублей). По медицинским маскам сохранился на прежнем уровне (61 рубль). Названа новая причина роста цен на квартиры

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 1,1 пункта и составил 82,5 пункта. Это вторая подряд неделя роста после снижения на протяжении семи недель, хотя темпы и замедлились (с 14 по 20 июня индекс прибавил 3,4 пункта).

При этом недельный рост объема продаж в денежном выражении в среднем составил 2%. Аналитики "Платформы ОФД" такую динамику объясняют стабилизацией спроса после заметного роста неделей ранее, когда продажи масок и перчаток из-за новых коронавирусных ограничений подскочили примерно на треть. При этом они ожидают, что россияне вновь могут нарастить покупки в течение этой недели, на которую у многих выпадает период выплаты зарплаты.