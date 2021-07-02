МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Сервисы заказов доставки еды из ресторанов заметили, что после введения QR-кодов для посетителей заведений общепита в Москве число заказов навынос увеличивалось вдвое и больше, при этом общее число заказав на доставку блюд сильно не изменилось, сообщили РИА Новости представители сервисов. Российский стартап придумал зимние электроролики для курьеров

В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.

"В первые дни введенных ограничений самые заметные изменения спроса произошли как раз в сегменте takeaway-заказов. Москвичи стали гораздо чаще делать заказы из ресторанов навынос, и за последние три дня этот рост доходил до 100% по сравнению с прошлой неделей", — сообщили агентству в пресс-службе Delivery Club.

В целом, как отметили в пресс-службе, клиенты сервиса продолжили "заказывать навынос те же категории блюд, что и обычно — напитки, салаты, закуски и другое".

"В первый день после введения QR-кодов количество заказов на самовывоз увеличилось вдвое, а после — рост продолжился. В среднем за первые дни самовывоз вырос примерно в 2,5 раза", — пояснили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.еды".

В сервисе ожидают, что в рамках новой волны ограничений число заказов на доставку вырастет на 10-15%, однако сейчас "драматичного роста" таких заказов в компании не видят. По данным пресс-службы, "это связано с тем, что после снятия предыдущих ограничений на работу общепита доставка не просела и не вернулась к доковидным показателям и сейчас рост происходит с высокой базы, плюс меры вводились постепенно и часть спроса уже перераспределилась на доставку".

В свою очередь сервис доставки продуктов igooods не видит резкого роста спроса: динамика по заказам в рамках нормы, с ускорением в выходные. "В среднем москвичи в последнюю неделю заказывают продуктов на 4,67 тысячи рублей, что немного ниже, чем в мае", — сказал РИА Новости директор по маркетингу igooods Алексей Груздев.