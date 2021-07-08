МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Термин "российское шампанское" будет использоваться только на территории России, пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы, одного из авторов поправок в закон "Об алкогольной продукции" Михаила Шеремета. Китай решил навредить собственным гигантам

Он рассказал, что этот закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей. Особенно — малых форм хозяйствования.

"Эти поправки исключительно в интересах развития виноделия в России", — отметил парламентарий.

Другой автор поправок, депутат Наталья Боева рассказала, что российским шампанским может называться только то вино, на этикетке которого можно будет отследить его путь "от лозы до бокала".

Напомним, что 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в закон 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Теперь в стране наименование "шампанское" можно использовать только для российских товаров. Импортные вина нужно будет переименовать в "игристое вино". Следовательно, поставщикам будет необходимо убирать слово "шампанское" с бутылок импортного производства, с контрэтикеток, которые обычно расположены на обратной стороне бутылки. Также будут вноситься изменения в сопроводительную документацию товаров.