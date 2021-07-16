МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила общие продажи во втором квартале 2021 года на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 545,577 миллиарда рублей, по итогам января-июня ритейлер нарастил продажи на 9,4% — они достигли 1,052 триллиона рублей, говорится в сообщении компании.

Офлайн-продажи ритейлера в апреле-июне выросли на 9,6% — до 534,994 миллиарда рублей. Продажи сети "Пятерочка" во втором квартале повысились на 9,9% и составили 444,461 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" — на 17,4%, до 81,838 миллиарда рублей, выручка гипермаркетов "Карусель" снизилась на 38,9% — до 8,45 миллиарда рублей. Продажи цифровых бизнесов X5 увеличились в 2,06 раза — до 10,583 миллиарда рублей.

По итогам первого полугодия выручка "Пятерочки" выросла на 9,5% — до 847,949 миллиарда рублей, "Перекрестка" — на 11,1%, до 164,674 миллиарда, "Карусели" — уменьшилась на 42,5%, до 18,194 миллиарда рублей. Продажи цифровых бизнесов в январе-июне повысились в 2,8 раза, до 21,039 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов X5 (like-for-like, LfL) в январе-июне увеличились на 3,1%, во втором квартале — на 4%. Средний чек в первом полугодии вырос на 0,8%, покупательский трафик — на 2,3%, в апреле-июне LfL-чек снизился на 9,3%, LfL-трафик вырос на 14,7%.

Во втором квартале ритейлер открыл 366 магазинов (с учетом закрытий), в первом полугодии — 588. Общее количество магазинов на 30 июня достигло 18 295, включая 17 268 магазинов "Пятерочка", 968 "Перекрестков" и 40 гипермаркетов "Карусель". Торговая площадь X5 на конец июня составила 8,063 миллиона квадратных метров, увеличившись на 7,4% в годовом выражении. Covindex возобновил снижение

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 18 295. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.