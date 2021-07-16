МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Идея исключения пармезана из списка контрсанкций обсуждалась с властями РФ, но решение пока отрицательное, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке", — сказал Терраччано. Он пояснил, что безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан сам по себе не содержит лактозу.

"Не скрою, что в данный момент решение российских властей остаётся отрицательным, однако мы продолжим настаивать на его пересмотре в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр", — сказал посол.

Итальянский посол сказал, что не пробовал российский пармезан, и высказал убежденность, что воспроизвести итальянский пармезан в другой точке земного шара невозможно. "Тем не менее, я убеждён, что сырное производство в России достигло значительных успехов. Я много путешествовал по вашей стране и имел возможность попробовать очень вкусные местные сыры", — рассказал Терраччано.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.