МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Столичные компании с начала 2021 года экспортировали на 58% больше напитков, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

"В январе — апреле 2021 года московские компании экспортировали безалкогольные напитки на сумму 11,26 миллиона долларов. Это на 58 процентов больше, чем за первые четыре месяца прошлого года и почти на 90 процентов выше показателя аналогичного периода 2019 года", — сообщается на сайте мэра Москвы со слов Ефимова.

Как отметил заммэра, основная доля в структуре экспорта безалкогольных напитков приходится на поставку за рубеж газировки и прочих сладких напитков, в том числе соков. Газировку столичные компании экспортировали на сумму 4,17 миллиона долларов, прочие напитки — на 4,94 миллиона долларов.

"Поставки питьевой продукции за рубеж стабильно увеличиваются каждый год — так, экспорт газировки за первые четыре месяца этого года вырос на 117 процентов к январю — апрелю 2020 года и на 148 процентов к аналогичному показателю 2019 года", — приводятся слова Ефимова на сайте. Правительство дополнило критерии создания особых экономических зон

По данным центра "Моспром", которые приводит mos.ru, московские компании поставили за рубеж воду на сумму 1,54 миллиона долларов, экспорт минеральной воды составил 0,6 миллиона долларов. Помимо этого, вырос экспорт безалкогольного пива. Объемы продаж в 2021 году выросли более чем в восемь раз и составляют почти 17 тысяч долларов.

"Лидерами по импорту московской безалкогольной продукции в январе — апреле 2021 года стали Узбекистан, сумма поставок составила 3,99 миллиона долларов, Беларусь — 2,09 миллиона долларов, Казахстан — 1,93 миллиона доллара. Также в этом году московским экспортерам удалось открыть девять новых рынков. Среди них Саудовская Аравия, Эстония, Гонконг, Республика Корея, Панама, Бельгия и Камбоджа", — приводятся на сайте слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.