МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Министеоство сельского хозяйства России обсуждает меры по снижению цен на овощи. В частности, на картофель, капусту, лук, морковь и свеклу.

Как пишет газета "Коммерсант", этот вопрос накануне, 21 июля, стал темой заседания оперативного штаба под руководством замглавы Минсельхоза Джамбулата Хатуова.

В частности, по данным Росстата, морковь подорожала на 37%, картофель на 20%, капуста — на 14,3%.

С целью борьбы с подорожанием овощей в стране предложено увеличить число ярмарок в регионах. Местным органам, занимающимся управлением аграрно-промышленным сектором, поручено решить вопросы с логистикой.

Хатуов добавил, что больше половины таких овощей, как капуста, лук, морковь и свекла — овощей открытого грунта — реализуется через трейдеров и посредников. Из-за этого цена для покупателей растет. Например, у аграриев капуста стоит 18 рублей, а в рознице — 40 рублей.

Министр также поддержал поступившее из республики Бурятия предложение: на Дальнем Востоке и в Арктике должны быть увеличены компенсации затрат на строительство овощехранилищ.

Как прокомментировал директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, в отдаленных регионах возведение таких построек обходится дороже, а выращивать овощи — сложнее. Поэтому профильных инвесторов там практически нет. При этом овощехранилищ недостает по всей стране, добавил Глушков.