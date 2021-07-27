МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Аномально жаркая погода отражается на продуктивности животных, поэтому, хотя объем производства в РФ молока в 2021 году будет выше, чем в прошлом, темпы прироста, скорее всего, снизятся, сообщил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. В Минсельхозе предсказали снижение цен на овощи

"Пока динамика по производству товарного молока в РФ положительная: мы видим прирост производства молока за первые шесть месяцев текущего года. Но темпы — несколько ниже, чем были в прошлом году – отчасти это связано с аномально жаркой погодой на территории ряда субъектов РФ, где из-за… высокой температуры было снижение продуктивности", — сказал Белов.

"Поэтому, если год назад прирост производства по стране за первые полгода был порядка 4%, то сейчас – около 1,5-2%. Думаю, по мере нормализации ситуации с погодой, природно-климатических условий надои будут восстанавливаться. Более того, по ряду регионов это уже происходит", — добавил он.

Со второй декады июня в ряде регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов более месяца удерживалась жаркая и преимущественно сухая погода. По словам Белова, температура воздуха заметно выше 30 градусов Цельсия серьезно влияет на продуктивность животных — вне зависимости от того, насколько фермы технологичны и обеспечены охлаждающим оборудованием.

При нормализации температуры надои восстанавливаются, но ситуация может повлиять и на годовую динамику. "Не исключаю, что темп прироста может быть чуть ниже, чем в прошлом году. Но в том, что динамика будет позитивная, здесь я практически уверен", — заключил Белов.

По данным Росстата, производство молока в России в 2020 году в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,7% по сравнению с показателем предыдущего года, до 32,2 миллиона тонн. По оперативным данным Минсельхоза, по состоянию на 19 июля средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,76 килограмма, на 0,78 килограмма больше, чем годом ранее. Между тем, на 17 мая средний надой составлял 18,94 килограмма, а на 29 июня — 19,49 килограмма.