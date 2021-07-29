МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Компания "Эссен Продакшн АГ" (торговая марка "Махеевъ") в 2020 году увеличила выручку на 22% по сравнению с 2019 годом — до 28,33 миллиарда рублей, говорится в ее сообщении. "Магнит" во втором квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 6%

"Годовой оборот компании в 2020 году составил 28,33 миллиарда рублей с НДС – это на 22% выше показателей 2019 года. Предприятия произвели более чем 274 тысячи тонн готовой продукции", — говорится в сообщении.

В частности, выпуск майонеза вырос на 9,6% — до 157 тысяч тонн, томатной продукции — на 12,7%, до 48 тысяч тонн, джемов, соусов и приправ — на 24,6%, до 27 тысяч тонн, кондитерской продукции — на 7%, до 40 тысяч тонн.

Объем экспорта в 2020 году увеличился на 19% и достиг 4,7 миллиарда рублей с НДС. Продукция компании представлена в 34 странах, включая страны Евросоюза, США, страны ближнего зарубежья.

Компания в июле запустила третью очередь кондитерского производства: мощность трех новых линий в 84 тонны в сутки позволит после выхода на плановые показатели увеличить объем производимой кондитерской продукции на 50% по сравнению с объемами 2020 года. "Общий объем инвестиций в третью очередь составил 2,5 миллиарда рублей. Всего инвестиции в кондитерский проект превысили 7 миллиардов рублей", — указывается в сообщении.

Кроме того, компания видит необходимость расширения соусного производства; в частности, для обеспечения развития подписаны контракты на приобретение новых линий для приготовления и фасовки джемов, соусов, майонезов и кетчупов.