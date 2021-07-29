Huawei впервые более чем за 7 лет выбыла из ТОП-5 поставщиков смартфонов на рынке КНР
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei впервые более чем за семь лет выбыла из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов на китайском рынке, следует из данных исследования компании Canalys.
"Компания Huawei впервые более чем за семь лет выпала из пятерки крупнейших поставщиков на рынке Китая", — отмечается в сообщении.
Согласно исследованию, возглавили список крупнейших поставщиков смартфонов на китайском рынке Vivo и Oppo с 18,2 миллиона и 16 миллионами устройств соответственно, что значительно превышает показатели конкурентов. Третью строчку заняла компания Xiaomi, она отгрузила 12,6 миллиона устройств. Apple заняла четвертое место с 7,9 миллиона единиц. Honor вошла в пятерку лидеров с 6,9 миллиона устройств, что на 40% больше по сравнению с прошлым кварталом.
Всего по итогам второго квартала поставки смартфонов на рынке материкового Китая упали на 17% и составили 74,9 миллиона единиц, отмечается в исследовании.
"Бренды смартфонов жестко конкурируют, чтобы воспользоваться упадком Huawei, и активно развивают новые каналы сбыта и запускают новые целевые продукты", — отмечает аналитик компании Canalys Эмбер Лю.
Huawei – один из крупнейших в мире производителей телеком-оборудования. В частности, компания Huawei — один из лидеров на российском рынке пользовательских устройств.
С мая 2019 года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Соединенные Штаты обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210729/834329635.html