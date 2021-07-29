МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei впервые более чем за семь лет выбыла из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов на китайском рынке, следует из данных исследования компании Canalys. Эксперты ожидают роста цен на смартфоны в России

"Компания Huawei впервые более чем за семь лет выпала из пятерки крупнейших поставщиков на рынке Китая", — отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, возглавили список крупнейших поставщиков смартфонов на китайском рынке Vivo и Oppo с 18,2 миллиона и 16 миллионами устройств соответственно, что значительно превышает показатели конкурентов. Третью строчку заняла компания Xiaomi, она отгрузила 12,6 миллиона устройств. Apple заняла четвертое место с 7,9 миллиона единиц. Honor вошла в пятерку лидеров с 6,9 миллиона устройств, что на 40% больше по сравнению с прошлым кварталом.

Всего по итогам второго квартала поставки смартфонов на рынке материкового Китая упали на 17% и составили 74,9 миллиона единиц, отмечается в исследовании.

"Бренды смартфонов жестко конкурируют, чтобы воспользоваться упадком Huawei, и активно развивают новые каналы сбыта и запускают новые целевые продукты", — отмечает аналитик компании Canalys Эмбер Лю.

Huawei – один из крупнейших в мире производителей телеком-оборудования. В частности, компания Huawei — один из лидеров на российском рынке пользовательских устройств.

С мая 2019 года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Соединенные Штаты обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.