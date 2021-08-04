МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал о том, что допускает введение в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет.

Чиновник считает, что из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.

"Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо <…> у нас не будет другого выхода", — сказал Песков во время интенсива "Архипелаг 2121".

Он отметил, что это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.

Песков также добавил, что, по его мнению, в ближайшие три десятилетия серьезно трансформируется концепция прав человека.

"Та модель прав человека, которая появилась и сложилась 70 лет назад, фактически после Второй мировой войны, будет крайне существенно достроена. <…> На горизонте 2050 года, может быть, чуть раньше, мы ожидаем тотальной перезагрузки модели прав человека", — подытожил он.