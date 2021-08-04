МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Налог на мясо актуален, в первую очередь, для стран-экспортеров, России введение такого налога для граждан не грозит, заявил журналистам на проектно-образовательном форуме "Архипелаг 2121" спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. В России допускается введение налога на мясо

Ранее в среду СМИ со ссылкой на Пескова писали, что в России в будущем возможно введение налога на мясо.

Позже Песков пояснил, что "налоговая схема возможна, в первую очередь, для стран, которые являются экспортерами мяса". "Крупнейшим мировым производителем мяса, по-прежнему, остается Китай, на втором месте — Бразилия. Это одна из причин, по которой для России эта тема в данный момент неактуальна", — заметил он.

По его словам, для России предельно важны две вещи: модель экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом — пока такая в России отсутствует, и выстраивание компенсирующей отрасли экономики, связанной с использованием белков. При соблюдении этих условий налог на мясо для граждан, ведущий к росту его стоимости, не появится, заверил спецпредставитель президента.

"Для того, чтобы избежать такого роста стоимости, заниматься моделью сельского хозяйства с минимальным углеродным следом надо уже сейчас. Активное обсуждение этой темы в мире ожидается даже не сейчас, а после 2025 года, при быстром росте температуры в мире, которая потребует пересмотра Парижского соглашения", — добавил он.