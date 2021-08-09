МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура направила обращение в министерство экономического развития с просьбой решить проблему госзакупок средств реабилитации для инвалидов, пишет РБК.

В настоящее время, отмечает издание, торги затягиваются или срываются, а россияне получают некачественную продукцию.

Аукционы на закупку технических средств реабилитации для инвалидов, куда входит сложная ортопедическая обувь, затягиваются по различным причинам либо признаются несостоявшимися. Об этом говорится в письме Генеральной прокуратуры в адрес Минэкономразвития

Суть проблемы Генпрокуратура объясняет так:

Обеспечить инвалидов необходимыми средствами, согласно действующему законодательству о системе закупок возможно только посредством проведения аукционов.

Региональные отделения Фонда социального страхования (ФСС) не могут провести закупку у единственного поставщика, если аукционы затягиваются или изделие не подошло инвалиду.

Это приводит к тому, что нельзя закупить товар в формате электронного конкурса, поэтому заказчики не могут в конкурсной документации предъявлять требования к квалификации и опыту исполнителей.

Ортопедическая обувь не регистрируется в качестве медизделия, ее изготовление — нелицензируемый вид деятельности, из-за этого невозможно обеспечить надлежащий контроль качества.

Все это увеличивает риск поставки некачественной обуви, отмечают специалисты ведомства.