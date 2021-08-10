МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет ЦУМ, подозревая группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, сообщило ведомство. Путин поручил ФАС проверить магазины

Группа Mercury – один из крупнейших продавцов люксовых товаров в России. В нее, в частности, входит московский торговый дом ЦУМ.

"Ведомство подозревает группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе, при реализации товаров онлайн. Инспекция ФАС более двух часов не могла попасть в здание", — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании, а оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превысил 90 миллиардов рублей. Кроме того, за ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность, указала ФАС.

В прошлом году ФАС уже штрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок.