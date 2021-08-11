МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минфин предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В туриндустрии высказали предложение по развитию винного туризма в России

"Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее — вино России) посредством заказа с использованием специализированного сайта АО "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – эксперимент)", — говорится в документе.

Уточняется, что сроки проведения эксперимента определяются правительством.

"В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого вина России осуществляется на территории города федерального значения Москвы, Московской области и Республики Мордовия. Правительство Российской Федерации может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента", — добавляется в документе.