МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Энергетическая ценность суточного рациона россиянина в среднем в сутки в 2020 году составила почти 2,7 тысячи килокалорий, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Диетологи рассказали, почему "вредные" продукты не так уж и вредны

По рекомендациям Росздравнадзора, в среднем женщинам нужно порядка 2000 килокалорий в сутки, мужчинам — 2500 тысячи. По сравнению с 2019 годом показатель увеличился незначительно — до 2 660 с 2 651 калорий.

Углеводы в суточном рационе россиян составили 333,6 грамма, жиры — 109,9 грамма, белки — 81,4 грамма.

В соответствии с данными Росстата, количество килокалорий, потребляемых одним человеком в сутки, уменьшается в зависимости от состава семьи (домохозяйства). Так, одиноко живущий человек "наедает" 3 953 ккал в день, семья из 2 человек — каждый по 3 018 ккал, из трех — по 2 466, из 4 и более человек — по 2 244 ккал.