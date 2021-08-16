МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Разрабатываемые Минсельхозом новые правила ветеринарного контроля в России могут привести к риску остановки добычи рыбы в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), пишет газета "Коммерсант".

Отмечается, что по новым правилам рыбу придется исследовать в живом виде. Но, учитывая отдаленность регионов добычи и нехватку специалистов, это будет практически невозможно осуществить, поясняет издание.

В настоящее время прошедшая обработку на судне рыбная продукция сертифицируется в лаборатории после доставки на берег.

Участники рынка предупреждают: в нынешних реалиях новые требования могут привести к остановке производства рыбы в ДФО.

Как рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов, сейчас корабли добычи уходят в море на несколько дней. У них просто нет возможности каждый раз доставлять рыбу на берег живьем для лабораторий. При этом обеспечить наличие лабораторного специалиста непосредственно на судне тоже нельзя: единовременно на промысел могут выйти сотни кораблей. В регионе просто нет такого количества специалистов.

В свою очередь управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк выразил уверенность: проверять рыбу живьем бессмысленно. Об объясняет это тем, что основные проблемы с качеством, если они возникают, то уже при транспортировке и хранении.

Участники рынка настаивают: эта инициатива "сырая" и требует доработки.