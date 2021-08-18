МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российские маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, нарушения прав потребителей в этом нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Wildberries не получал предложений от Visa о переговорах по комиссиям

Wildberries во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснил ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

В свою очередь Visa и и Mastercard выразили обеспокоенность решением ритейлера. В Visa говорили, что расследуют ситуацию с партнером, Mastercard также работает над урегулированием вопроса.

"Агрегатор информации о товарах и услугах должен разместить достоверную информацию о цене товара, а если оказываются дополнительные услуги, то о стоимости дополнительных услуг. В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным не дискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в судебной практике выработан подход, в соответствии с которым допускается установление в публичных договорах различных цен для потребителей разных категорий, определяемых исходя из объективных критериев. При этом о неразумности дифференциации цен может свидетельствовать установление разных цен на товары, реализуемые на одном товарном рынке, при отсутствии значимых различий в затратах доминирующего хозяйствующего субъекта, необходимых для исполнения обязательств перед покупателями, и различий в условиях введения товара в оборот.

"В случаях, если потребитель считает, что хозяйствующий субъект использовал свое доминирующее положение на рынке в противоправных целях, посягающих на свободу договора, затрудняет доступ к товарам и услугам в целях навязывания дополнительных товаров, услуг (в т.ч. банковских продуктов), то рекомендуем обращаться с мотивированной жалобой в ФАС России и Роспотребнадзор", — пояснили в пресс-службе.