МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В России во втором квартале текущего года розничные продажи пива снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года почти на 2%, пишет РБК со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР). МИД исключил дефицит французского шампанского в России

Как рассказали в ведомстве, основываясь на данных ЕГАИС, в апреле-июне 2021 года в стране были реализованы 172,6 млн декалитров (дал) пива против 175,9 млн дал год назад.

В предшествующем квартале падение было еще более сильным: 7% по отношению к январю-марту 2020 года.

Отмечается, что продажи пива упали несмотря на аномальную жару летом текущего года. Не помог и футбольный сезон, во время которого потребление пива, как правило, растет.

Как прокомментировали изданию в пивоваренной компании "Балтика", в первом полугодии рост продаж составил 6%, хотя во втором квартале он достиг лишь 0,3%.

Heineken также заявила о росте продаж в первом полугодии на 4-6%, данные о втором квартале в компании не уточнили.