МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 4,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,173 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17), следует из сообщения компании.

Вывеска компании Polyus на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Полугодовая прибыль "Полюса" по МСФО выросла более чем втрое

Скорректированная чистая прибыль (не включая условно-безвозвратный заем и бонусные начисления на основе акций и денежные выплаты в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента) выросла в 3,1 раза — до 4,312 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании в январе-июне составил 8,287 миллиарда рублей, увеличившись на 52,4%. Выручка группы выросла на 22,1% — до 73,067 миллиарда рублей.

Чистая прибыль "Детского мира" во втором квартале увеличилась в 2,8 раза в годовом выражении и составила 3,859 миллиарда рублей, скорректированная прибыль — в 2 раза, до 2,781 миллиарда рублей. EBITDA ритейлера выросла на 55,3% — до 5,457 миллиарда рублей, выручка — на 29,7%, до 37,395 миллиарда рублей.