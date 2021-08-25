МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 4,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,173 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17), следует из сообщения компании. Полугодовая прибыль "Полюса" по МСФО выросла более чем втрое

Скорректированная чистая прибыль (не включая условно-безвозвратный заем и бонусные начисления на основе акций и денежные выплаты в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента) выросла в 3,1 раза — до 4,312 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании в январе-июне составил 8,287 миллиарда рублей, увеличившись на 52,4%. Выручка группы выросла на 22,1% — до 73,067 миллиарда рублей.

Чистая прибыль "Детского мира" во втором квартале увеличилась в 2,8 раза в годовом выражении и составила 3,859 миллиарда рублей, скорректированная прибыль — в 2 раза, до 2,781 миллиарда рублей. EBITDA ритейлера выросла на 55,3% — до 5,457 миллиарда рублей, выручка — на 29,7%, до 37,395 миллиарда рублей.