МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Школьники, которые работали этим летом, в среднем получали от 30 до 90 тысяч рублей, пишет "Российская газета", ссылаясь на данные сервисов по поиску работы.

!Банковские карты

Эксперты объяснили, нужно ли клиентам банка обязательно подписывать карту

Этим летом в России трудоустроились 146 тысяч школьников, сообщили в HeadHunter. Так, летом 2021 года работу получили 11 тысяч петербуржцев и 24 тысячи москвичей.

Уровень дохода несовершеннолетних во многом зависел от выбранной профессиональной области, сказано в исследовании. Например, школьники 14-17 лет чаще всего находили работу в сфере IT. При этом 13% компаний этого сегмента заявили, что заинтересованы в найме несовершеннолетних.

Также многие школьники трудились в организациях, оказывающих услуги, отметили в кадровых агентствах.

По закону лица старше 14 лет могут начать работать только при согласии родителей и органов опеки. Кроме того, многие работодатели не готовы принять на работу несовершеннолетних из-за различных ограничений, которые накладывает законодательство.