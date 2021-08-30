МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Школьники, которые работали этим летом, в среднем получали от 30 до 90 тысяч рублей, пишет "Российская газета", ссылаясь на данные сервисов по поиску работы. Эксперты объяснили, нужно ли клиентам банка обязательно подписывать карту

Этим летом в России трудоустроились 146 тысяч школьников, сообщили в HeadHunter. Так, летом 2021 года работу получили 11 тысяч петербуржцев и 24 тысячи москвичей.

Уровень дохода несовершеннолетних во многом зависел от выбранной профессиональной области, сказано в исследовании. Например, школьники 14-17 лет чаще всего находили работу в сфере IT. При этом 13% компаний этого сегмента заявили, что заинтересованы в найме несовершеннолетних.

Также многие школьники трудились в организациях, оказывающих услуги, отметили в кадровых агентствах.

По закону лица старше 14 лет могут начать работать только при согласии родителей и органов опеки. Кроме того, многие работодатели не готовы принять на работу несовершеннолетних из-за различных ограничений, которые накладывает законодательство.