МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло в России должны снизиться в октябре, несмотря на окончание действия соглашения о заморозке цен, пишет "Российская газета". Российский миллиардер предсказал мировому рынку алюминия встряску

В этом году сработает сразу два фактора.

Один — масло традиционно дешевеет со сбором урожая подсолнечника.

Второй — давление окажет высокая экспортная пошлина на продукт.

Напомним, что Минсельхоз повысил экспортную пошлину на подсолнечное масло на октябрь сразу на $57,3 — с $169,9 до $227,2 за тонну. Такой рост пошлин связан с ростом мировых цен. Парадоксы инфляции. Как изменятся цены на продукты осенью

Как рассказал изданию гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, высокая пошлина должна привести к снижению цен не только у производителей, но и в торговых сетях. Но оперативного отражения на полках ждать не стоит — надо учитывать логистику и ценообразование у торговых сетей,

"Ни о каком росте потребительских цен на подсолнечное масло речи быть не может", — говорит в свою очередь исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Союз прогнозирует, что отпускные цены производителей масла в начале сезона могут быть даже ниже 95 рублей за литр, которые были прописаны в соглашении о заморозке цен. Именно ограничение в 95 рублей за литр будут отменено с 1 октября 2021 года.