МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, при этом цены на овощи "борщевого набора" существенно снижаются, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Магнит" и "Пятерочку" обвинили в монопольно высоких ценах на овощи

"В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам", — сказал Евтухов.

С точки зрения отдельных категорий продуктов, продолжил он, стоимость сахара и подсолнечного масла стабильна — в отношении этих видов продукции ранее вводились соглашения о фиксации цен. "Куриные яйца, которые дорожали в начале года, подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определённые трудности. Аналогичная ситуация по мясной группе, по мясу птицы", — отметил замминистра.

"Цены на овощи "борщевого набора" снижаются существенным образом, на это влияет и урожай, и сезонный фактор. Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы — например, по капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая", — заметил он. Что будет с ценами на подсолнечное масло

Евтухов указал, что цены на картофель в России снижались, однако в настоящее время наблюдается пауза: в южных регионах урожай собран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три недели.

"Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены. Единственное, в этом году он уродился не совсем того калибра, который востребован в сетях — он более мелкий. Сейчас производители, поставщики и сети договариваются, как они будут поставлять продукцию, скорее всего, она пойдет в специальных упаковках", — сказал замглавы Минпромторга.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.