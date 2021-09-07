МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила до 27 сентября представить в правительство предложения по снижению стоимости перевозки овощной продукции автотранспортом, следует из перечня поручений, утвержденных по итогам совещания в августе. "Магнит" и "Пятерочку" обвинили в монопольно высоких ценах на овощи

Заместитель председателя правительства поручила Минтрансу, Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с отраслевыми объединениями "провести анализ формирования стоимости перевозки овощной продукции автомобильным транспортом и в срок до 27 сентября 2021 года представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по возможности ее снижения".

Ведомства также должны "организовать взаимодействие в целях недопущения роста стоимости перевозки автомобильным транспортом социально значимых товаров". О результатах необходимо ежеквартально докладывать в правительство.

В свою очередь Минсельхозу поручено до 29 октября представить доклад о результатах рассмотрения прогнозных показателей российских регионов по увеличению объемов производства овощей, входящих в состав "борщевого набора".

Документ должен включать предложения по увеличению посевных площадей для выращивания овощей "борщевого набора", в том числе за счет введения в оборот новых земель сельскохозяйственного назначения, а также мощностей хранения овощной продукции и предложения по корректировке механизмов стимулирования их строительства. "Магнит" готов отчитаться перед ФАС по ценам на овощи

Помимо этого, Минсельхозу и Минвостокразвития вместе с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти регионов Дальневосточного федерального округа поручено провести анализ эффективности мер поддержки, принятых для увеличения производства в ДФО овощей "борщевого набора", овощей закрытого грунта, а также создания оптово-распределительных центров и мощностей по хранению овощей. О результатах нужно доложить в правительство до 1 ноября текущего года.

Заместитель председателя правительства также поручила Минпромторгу и Минсельхозу "проработать вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями сельскохозяйственной продукции государств — участников Содружества независимых государств в части поставок на территорию Российской Федерации овощей, входящих в состав "борщевого набора", в период сокращения запасов урожая собственного производства". Расширение сотрудничества, в том числе, должно предполагать замещение соответствующей продукции, поставляемой из стран дальнего зарубежья.

В свою очередь Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено продолжить осуществление на постоянной основе мониторинга формирования в торговых сетях наценки на социально значимые товары, в том числе на овощи "борщевого набора", и о результатах ежеквартально докладывать в правительство.