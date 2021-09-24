МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. До 400 миллионов рублей направят на субсидирование железнодорожного тарифа для перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральную Россию, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Правительством принято решение, что мы будем субсидировать железнодорожный тариф для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. До 400 миллионов рублей договорились выделять на эти цели", — сказала она.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России. Отмечалось, что речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь из-за льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Кроме того, это должно помочь высвободить холодильные мощности для использования во время лососевой путины.