МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Дмитрий Трубников, сын умершего в январе основателя косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрея Трубникова, просит арбитражный суд Москвы назначить исполняющим обязанности доверительного управляющего активами своего отца известного экономиста, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга. Суд приостановил договоры управления активами основателя Natura Siberica

Как сообщил РИА Новости представитель Ирины Трубниковой, первой жены основателя косметической группы и матери Дмитрия, такое ходатайство содержится в заявлении о принятии обеспечительных мер, которое Трубников-младший 24 сентября направил в суд. Рассмотрение заявления назначено на 1 октября. Обеспечительные меры Трубников-младший запрашивает в деле по его иску, в котором он просит признать нынешние договоры доверительного управления наследственным имуществом отца между нотариусом Айгуль Карнауховой и Григорием Ждановым недействительными.

По мнению самой Ирины Трубниковой, "назначение Руслана Гринберга, обладающего безупречной репутацией и непререкаемым авторитетом, доверительным управляющим компаний периметра Natura Siberica позволит снять все сложности вокруг компании, возобновить производство и поставки продукции, реанимировать розничную сеть продаж и вернуть трудовой коллектив к работе". "Его назначение поддерживается наследниками, чьи совокупные доли составляют 3/4 наследства", — заключила Трубникова.

Ранее суд в этом деле уже принял обеспечительные меры в виде приостановления действия оспариваемых договоров. Суд приостановил право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях "Первое решение" (головная структура группы, доля 62%), "Натура Сиберика" (60%), "Вкусные продукты Агафьи" (60%), "Планета органика" (55%) и "Органик Шоп Рус" (55%). В то же время суд тогда отказал Трубникову-младшему в принятии обеспечительных мер в виде назначения исполняющим обязанности доверительного управляющего долями Ирины Трубниковой. Банк России подал кассацию по делу АТБ на 13,5 миллиарда рублей

Natura Siberica 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения эстонской OU Good Design, подконтрольной Трубниковой и владеющей брендами группы, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.

В конце августа Трубникова заявляла РИА Новости, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено. По ее словам, магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, и подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".