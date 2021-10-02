МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Продажи линейки iPhone 13 установили рекорд среди всех поколений смартфонов Apple в России, передает РБК со ссылкой на отчет разработчика платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor. За первую неделю продаж в сетях мобильных операторов России было зарегистрировано 93 тысяч разных модификаций iPhone 13. Это около 0,08% от числа всех смартфонов в стране. СМИ рассказали о проблемах с производством нового iPhone

"Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тысяч регистраций iPhone 12 разных видов", — отмечает директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский. По данным разработчика, после первых семи дней продаж в годы выхода соответствующих моделей в сетях российских операторов было зарегистрировано 67 тысяч iPhone 11, 29 тысяч iPhone X, 41 тысяча iPhone 8 и 67 тысяч iPhone 7.

Около половины всех регистраций среди новых смартфонов Apple приходится на iPhone 13 Pro, на самый дорогой iPhone 13 Pro Max приходится около трети, а на самый дешевый iPhone 13 mini — порядка 4 тысяч зарегистрированных устройств.

Как свидетельствуют аналитики МТС, в третьем квартале нынешнего года было продано 8,4 миллиона смартфонов — на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это объясняется сокращением спроса на бюджетные смартфоны и его смещением в премиальный сегмент устройств. Средняя стоимость приобретенных смартфонов увеличилась за год на 29% — до 23 тысяч рублей, а объем рынка вырос на 24% — до 192 миллиардов рублей. Опрос показал, сколько россиян теряли деньги из-за телефонных мошенников

В третьем квартале, по данным МТС, количество проданных устройств стоимостью до 5 тысяч рублей сократилось на 47%, в ценовой категории 5-10 тысяч рублей — на 29%, а спрос на модели дороже 40 тысяч рублей вырос в полтора раза.

При этом лидером по количеству проданных смартфонов в России в третьем квартале стала китайская Xiaomi, на которую пришлось 33,3% рынка. Samsung переместился с первого на второе место с долей 30,1%, третье место занял Apple (14,8%), за ним следуют realme (6%) и Honor (1,8%). Но в в денежном выражении картина выглядит иначе: Apple (40,5%), Samsung (28,8%), Xiaomi (20,7%), realme (3,3%) и Honor (1%).

Apple представил новую линейку смартфонов в середине сентября. Рекомендованная цена на iPhone 13 в России составила от 79,99 тысячи рублей, на iPhone 13 mini — от 69,99 тысячи, на iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, а на iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи. При этом ритейлеры отмечали увеличение спроса на новые модели iPhone в 2-2,5 раза по сравнению со спросом на прошлогодние модели.