МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Торговые сети "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и снизили цены на продукты в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства. Аналитики ждут снижения цен на подсолнечное масло

В сентябре Управление ФАС РФ по Московской области выдало компаниям "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка" — ред.) и "Тандер" (торговая сеть "Магнит" — ред.) предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений — 10 дней с момента получения.

Ведомство уточнило, что торговые сети "Магнит" и "Пятерочка" заняли доминирующее положение в ряде округов региона и установили более высокие цены на такие продукты питания, как пшеничная мука, хлеб, курица и свинина. Стоимость этих товаров в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали, отмечает ФАС.

"В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС России продолжит проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов.