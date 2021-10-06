МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries инвестирует 8 миллиардов рублей в ноябрьские распродажи текущего года — в проведение "Дня холостяка" (11 ноября, распродажа приурочена к празднованию этой даты в Китае) и "Черной пятницы" (26 ноября, символизирует начало предновогоднего сезона распродаж), говорится в сообщении компании. "AliExpress Россия" направит рекордную сумму на поддержку малого бизнеса

"Размер инвестиций Wildberries в проведение крупных распродаж "День холостяка" и "Черная пятница" вырастет в 5,3 раза по сравнению с прошлым годом. Общий объем затрат компании в поддержку продавцов и субсидирование скидок составит около 8 миллиардов рублей, благодаря чему предприниматели, в первую очередь, малый и средний бизнес, смогут нарастить объемы реализации своих товаров во время распродаж", — говорится в релизе.

Помимо этого, в преддверии сезона высоких продаж компания усилила логистические мощности: за год было открыто около 350 тысяч квадратных метров новых складских площадей, а также запущена новая модель продаж со складов предпринимателей.

"По итогам прошлогодних распродаж на Wildberries было сделано рекордное число заказов — около 2,5 миллиона за сутки (сейчас в среднем на онлайн-ритейлере оформляется уже 2,3 миллиона заказов в сутки). В этом году мы ожидаем не менее успешных результатов благодаря значительному росту инвестиций и усилению нашей логистической инфраструктуры", — отметили в пресс-службе Wildberries.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самой компании, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 17 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).