МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 27 сентября по 3 октября почти не изменился — прибавил 0,1 пункта и составил 82,6 пункта. В России в сентябре зафиксирована продовольственная инфляция

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Сильнее всего на прошлой неделе вырос средний чек по антисептикам – на 6%, до 267 рублей. Также он увеличился по перчаткам (на 2%, до 143 рублей). По медицинским маскам (65 рублей), туалетной бумаге (75 рублей) и гречке (90 рублей) он сохранился на прежнем уровне. Снизился средний чек по лимонам (на 5%, до 58 рублей) и кусковому мылу (на 2%, до 88 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на скромные 0,1 пункта и составил 82,6 пункта.

Аналитики "Платформы ОФД" отмечают, что траты россиян на средства индивидуальной защиты постепенно растут как результат ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.