МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как европейские послы пытаются изменить российский закон о виноделии. Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью

Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня 2020 года. Документ содержит определение вина и понятия "вино России", нормы его производства и оборота.

По словам Володина, послы пишут письма в Госдуму с требованиями убрать географическое наименование или определение, что такое вино.

Российский закон не носит запретительный характер, но вмешиваться во внутренние дела РФ недопустимо, отметил спикер Госдумы. "Он такой же, как законы других европейских государств", — подчеркнул он в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Эксперты рассказали о падении производства водки, коньяка и вин в России

Парламентарий добавил, что раньше, когда в России не было отрасли виноделия, зарубежные партнеры отправляли в РФ "то, что у них не потребляется". Однако сегодня необходимо защищать отечественных производителей, поэтому правительству необходимо продолжать регулирование в этой сфере, считает Володин.

"Сегодня нужно поддерживать отечественное производство, а другим странам недопустимо вмешательство в дела суверенных государств", — заявил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru. Видеоверсия будет доступна в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".