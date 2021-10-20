МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Осенью в России вырос спрос на товары для дачи и сада. Рост по сравнению с прошлым годом составил 47%, передает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу онлайн-ритейлера "ВсеИнструменты.ру". Спрос на инструменты и товары для дома в России вырос втрое

В компании отметили, что повышение спроса связано с тем, что за время пандемии в России резко увеличилось число владельцев загородных участков и домов. Во многом этому способствовал прошлогодний локдаун, когда многие работники перешли на удаленный формат работы и потянулись ближе к природе и свежему воздуху.

По данным ритейлера, значительнее всего спрос на товары из категории "Все для сада" повысился вырос в Омске (+227%), Волгограде (+124%), Новосибирске (+111%) и Краснодаре (+73%).

Самыми популярными товарами стали дренажные и скважинные насосы, бензопилы, штыковые лопаты, сучкорезы, секаторы, топоры, кусторезы, бензотриммеры, выжигатели сорняков и плодосъемники. В среднем граждане тратят на инструменты от 14,4 тысячи рублей.