МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 11 по 17 октября продолжил расти – прибавил 0,7 пункта и составил 83,9 пункта. Ученые сообщили о проблемах у беременных после первой прививки от COVID

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе сильнее всего вырос средний чек по лимонам — на 2%, до 57 рублей. Также положительную динамику он показал по антисептикам (на 1%, до 267 рублей), медицинским маскам (на 1%, до 68 рублей), кусковому мылу (на 1%, до 91 рубля). На уровне предшествующей недели средний чек сохранился по перчаткам (144 рубля), туалетной бумаге (76 рублей) и гречке (91 рубль).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,7 пункта и составил 83,9 пункта. Индекс растет на протяжении четвертой недели и продолжает скромно наращивать темпы: на прошлой неделе его рост составлял 0,6 пункта.

Эксперты отмечают закономерный рост трат россиян на средства индивидуальной защиты на фоне ухудшившейся эпидемиологической обстановки.