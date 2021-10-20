МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами до двух лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы увеличило срок бесплатного лекарственного обеспечения москвичей, перенесших инсульт или острый инфаркт миокарда, с одного года до двух лет. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующая программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, была принята в октябре 2019 года. Кардиолог назвал симптомы, при которых надо срочно обратиться к врачу

В сообщение также уточняется, что "в рамках этой программы современные эффективные лекарственные средства получают несколько групп пациентов. Страдающие мерцательной аритмией и/или имеющие высокий уровень холестерина в крови (страдающие гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний). Такие пациенты получают бесплатные лекарственные препараты пожизненно. Перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) или инфаркт миокарда, которым были выполнены шунтирование, стентирование (ангиопластика) или радиочастотная абляция. Основной риск в этой группе — повторный инсульт или инфаркт. Чтобы его предотвратить или хотя бы отсрочить, пациенты получают бесплатные дезагрегантные препараты, препятствующие образованию тромбов".

Ранее программа предусматривала выдачу бесплатных лекарств в течение одного года после постановки диагноза, теперь срок продлён до двух лет.

"Лекарства назначаются исключительно по медицинским показаниям. В 2021 году бесплатные лекарства получили свыше 130 тысяч москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и не имеющих инвалидности", — подчеркивается в сообщении.

Также правительство Москвы выделило 1 миллиард рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Об этом также сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Эксперты определили самые популярные лекарства в эпоху COVID

"Правительство Москвы выделило из городского бюджета 1 миллиард рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Выделенные средства будут направлены на осуществление финансовой поддержки коллективов специалистов, сформировавшихся в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и осуществляющих разработку высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний", — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование получат проекты продолжительностью от 1 года до 3 лет. Выделение средств планируется осуществлять ежегодно оператором проекта — Московским центром инновационных технологий в здравоохранении с участием Совета главных врачей при департаменте здравоохранения города Москвы. Также в планах Центра — оказание поддержки командам специалистов в патентовании разработок и их внедрении в медицинскую практику, размещении информации об инновациях в ведущих медицинских журналах.

"Целевое финансирование разработки и внедрения новых методов диагностики и лечения заболеваний будет способствовать повышению качества медицинской помощи москвичам, укреплению научного потенциала городских клиник и привлечению талантливых молодых специалистов в столичное здравоохранение", — дополняется в сообщении.