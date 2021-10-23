МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Крупная табачная компания British American Tobacco (BAT) решила попробовать вложиться в безникотиновую продукцию. Как пишет агентство Bloomberg, для этого BAT инвестировала примерно $3,5 миллиона в американский стартап по производству напитков для здорового образа жизни Tru.

Бренд Tru продает газированные напитки и растворимые в воде шипучие таблетки. Эти продукты, по заявлению компании, положительно влияют на энергию, концентрацию и сон человека.

В последнее время в ассортимент были введены напитки для улучшения состояния кожи, волос и ногтей. Как заявил глава компании Джек Макнамара, планируется сделать ее одним из лидеров рынка и значительно изменить отрасль. Бизнесмен добавил, что таким образом бренд Tru бросит вызов таким производителям-гигантам, как Red Bull и Vitamin Water.

Вложения в Tru — не первая инвестиция British American Tobacco в компании, предлагающие напитки для оздоровления. В их числе — Moment, специализирующаяся на продуктах, улучшающих работу головного мозга. Также рассматривалось сотрудничество с брендом товаров для предотвращения похмелья More Labs. Третья компания — Unrooted Drinks- их напитки содержат плоды баобаба и, как утверждает компания, обладают множеством полезных свойств.