МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Запрет на работу непродовольственных розничных магазинов, в московском регионе и ряде других субъектов РФ, планируют соблюдать не все участники рынка, стало известно газете "Коммерсант".

В частности, сеть магазинов одежды Gloria Jeans хочет продолжать работу в обычном режиме, ссылаясь на то, что минимум 30% ее ассортимента приходится на товары первой необходимости. Попытавшийся продолжить работу таким образом весной прошлого года Leroy Merlin все же был вынужден закрыть магазины, напомнили собеседники издания.

Большинство сетей говорят о временном переходе на интернет-торговлю.

Но гендиректор и владелец Gloria Jeans Владимир Мельников предупредил партнеров: компания вправе продолжить работу в условиях ограничений, вводимых региональными властями. В письме предпринимателя сказано: не менее 30% ассортимента магазинов сети приходится на товары первой необходимости, перечень которых утвержден правительством России в марте ковидного 2020 года.

В этот список входят:

антисептики,



зубная паста,



подгузники,



бутылочки для детей и прочие товары.

Это дает право Gloria Jeans продавать и другие товары. Помимо этого, компания входит в перечень системообразующих организаций, они могут продолжать бесперебойную работу, а магазины сети используются и как пункты выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина, говорится в письме.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в стране введен режим нерабочих дней из-за ухудшения ситуации с COVID. Региональные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Как отметили источники "Ъ" на рынке коммерческой недвижимости, другие непродовольственные сети могут попробовать обойти ограничения. В том числе крупные продавцы косметики и парфюмерии.

Как заявил управляющий делами "Спортмастера" Сергей Агибалов, сеть подчинится требованиям властей, а магазины в Москве и Подмосковье будут закрыты и работать как ПВЗ.

Сеть "Стокманн" также планирует закрыть розничные точки и продолжит торговать через интернет. Сеть "Леонардо" будет работать в соответствии с требованиями в каждом регионе.

Магазины "Детский мир" и "Зоозавр" продолжают работать в обычном режиме, если иное не будет предусмотрено ограничениями отдельных субъектов, сообщили в группе.