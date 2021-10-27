МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планирует в течение ближайших трех лет открыть в России более 7 тысяч магазинов, сообщил главный финансовый директор X5 Всеволод Старухин. X5 в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 14,2%

"Мы планируем открыть в ближайшие три года более 7 тысяч магазинов, включая "Чижик". Из этих открытий примерно 10% придется на Москву, остальные открытия будут в регионах, где прирост доли рынка будет транслироваться в повышение плотности продажи и рентабельности", — сказал Старухин в ходе "Дня инвестора" компании.

Компания допускает возможность выплаты дивидендов по итогам 2021 года в размере более 50 миллиардов рублей, добавил он.