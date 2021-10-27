X5 планирует открыть более семи тысяч магазинов за три года
X5 Group планирует в течение трех лет открыть в России более семи тысяч магазинов
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планирует в течение ближайших трех лет открыть в России более 7 тысяч магазинов, сообщил главный финансовый директор X5 Всеволод Старухин.
"Мы планируем открыть в ближайшие три года более 7 тысяч магазинов, включая "Чижик". Из этих открытий примерно 10% придется на Москву, остальные открытия будут в регионах, где прирост доли рынка будет транслироваться в повышение плотности продажи и рентабельности", — сказал Старухин в ходе "Дня инвестора" компании.
Компания допускает возможность выплаты дивидендов по итогам 2021 года в размере более 50 миллиардов рублей, добавил он.