МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в третьем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 41,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 13,576 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании. Сбербанк за девять месяцев заработал рекордную чистую прибыль по МСФО

Общая выручка ритейлера в июле-сентябре повысилась на 27,7% и составила 489,296 миллиарда рублей (с учетом результатов "Дикси"), розничная выручка выросла на 28,2% — до 475,452 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в третьем квартале повысился на 27% — до 35,047 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 7,2%.

Чистая прибыль "Магнита" за девять месяцев увеличилась на 37% в годовом выражении и составила 36,525 миллиарда рублей. Выручка ритейлера выросла на 14,4% и достигла 1,312 триллиона рублей, розничная выручка — на 14,5%, до 1,277 триллиона рублей. EBITDA "Магнита" в январе-сентябре выросла на 15% — до 92,976 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA составила 7,1% против 7% за аналогичный период прошлого года.