МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Перед длинными нерабочими днями в России зафиксировали резкий рост спроса на алкоголь, пишет "Коммерсант".

В частности, в Москве траты в специализированных розничных магазинах подскочили на 70%.

Представители федеральных сетей в беседе с изданием отметили увеличение продаж алкогольных напитков на 50-60% неделя к неделе. Средний чек вырос на 24%.

Причиной ажиотажа эксперты называют введение в России нерабочих дней из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу.

Другая причина — желание граждан закупиться спиртными напитками, когда появилась информация о закрытии на это время алкомаркетов, где ассортимент на 70% и более состоит из алкогольной продукции.

Торговые точки сетей "Красное & белое" и "Винлаб", которые входят в список крупнейших в России по продаже алкоголя, пообещали продолжить работать в Москве выходные дни, хотя власти столицы наложили запрет. Представители сетей отметили, что алкоголь отнесен к продовольственным товарам, которыми в нерабочие дни торговать можно.