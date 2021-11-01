МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Крупный бренд специй Santa Maria, принадлежащий финской Paulig, собирается уйти с российского рынка. Компания приняла решение сосредоточиться на кофейном рынке в России. Об этом сообщает РБК. Эта марка входит в число самых популярных в категории специй и приправ.

О прекращении импорта в Россию сообщила гендиректор российского офиса Paulig Ольга Свечникова. С рынка Santa Maria постепенно уйдет до конца 2021 года. РБК отмечает, что сама продукция у ретейлеров уже тоже начала заканчиваться.

Свечникова уточнила, что причиной ухода Santa Maria стало стремление Paulig сосредоточиться именно на кофе, поскольку именно этот сегмент является для компании драйвером роста. В перспективе компания хотела бы стать игроком номер один в сегменте натурального кофе.