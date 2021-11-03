МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в России в третьем квартале 2021 года увеличился на 24-26% в годовом выражении, говорится в сообщении компании. Coca-Cola столкнулась с проблемой поставок

"Объемы продаж в России в третьем квартале выросли на 24-26% благодаря благоприятным условиям и расширению местного туризма", — пишет компания.

Coca-Cola также сообщила, что объем продаж товаров всех категорий вырос двузначными числами, в частности это относится к категории газированных напитков (Sparkling), рост которой поддержала продажа классического напитка Coke и Coke Zero. Бренды Schweppes и Energy также продолжили демонстрировать сильные результаты.

Мировой объем продаж компании в третьем квартале 2021 года вырос на 13,1% в годовом выражении, до 694,2 миллиона кейсов (3,94 миллиарда литров), а чистая выручка компании за квартал увеличилась на 16,1%, до 2,12 миллиарда евро. Один кейс приравнивается приблизительно к 5,678 литра. Москва в первом квартале экспортировала на 58% больше напитков

Продажи на развивающихся рынках выросли за квартал на 21,3%, до 395,9 миллиона кейсов (2,25 миллиарда литров), а выручка в регионе поднялась на 23,7%, до 972,6 миллиона евро. Компания отмечает, что объем увеличился благодаря сохранению высоких показателей в Нигерии, России и Украине.

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибьюции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.