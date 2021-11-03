МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Группа Roust бизнесмена Рустама Тарико, занимающаяся производством и дистрибуцией алкоголя, договорилась о продаже своей польской дочерней компании Central European Distribution Corporation (CEDC) группе компаний Maspex, стоимость CEDC по условиям сделки — порядка 1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Roust. Владелец сети "Красное & белое" раскрыл параметры IPO

"Группа компаний "Руст"… объявила о подписании соглашения по продаже своей польской дочерней компании CEDC International Sp. z o.o. (CEDC) группе компаний Maspex, крупнейшей в Польше и одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе компаний в сегменте продуктов питания", — сообщает компания.

"В соответствии с условиями сделки, стоимость компании CEDC составляет 3 890 миллионов польских злотых (приблизительно 1 миллиард долларов США", — добавляется в сообщении. При этом Roust останется дистрибутором алкогольных брендов CEDC на ключевых международных рынках, а польская компания продолжит осуществлять продажи брендов "Русский стандарт" и Gancia в Польше.

CEDC была приобретена "Русским стандартом" в 2013 году. В настоящее время компания является ведущим игроком по производству и дистрибьюции алкогольных напитков на рынке Польши с годовым объемом продаж более 19 миллионов девятилитровых коробов. Россияне закупились алкоголем перед нерабочими днями

Среди брендов, которые выпускает CEDC — Absolwent, Żubrowka, Soplica. Компании принадлежат два завода по производству водки в Польше мощностью более 780 миллионов бутылок водки в год и три лицензированных склада. "Данная сделка соответствует стратегии группы компаний "Руст", которая предполагает фокус на дальнейшем росте российского рынка и международной экспансии своих глобальных брендов", — добавляется в релизе.

Группа Roust является крупнейшим производителем и продавцом алкогольных напитков в Центральной и Восточной Европе и вторым по объему производителем водки в мире. Среди ее брендов — водка "Русский стандарт", "Парламент", "Журавли", польская водка Zubrowka и игристое вино Gancia. Ежегодные продажи группы превышают 35 миллионов девятилитровых коробов, она продает продукцию более чем на 85 рынках Европы, США и Азии.