МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Украина уже через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды, заявила глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая. Почему опасно пить воду из кулера

По ее словам, требования к качеству воды на Украине устарели, к тому же большинство поставщиков не выполняют даже их.

Среди возможных решений проблемы Магалецкая назвала ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов.

"Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы", — добавила глава ведомства.

"Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", — подчеркнула Магалецкая.

Действующие на Украине нормы нуждаются в скорейшей модернизации с учетом опыта ЕС, где требования к питьевой воде в 100 раз жестче, отметила она и заявила, что Госпотребслужба поддерживает адаптацию украинского законодательства к европейским нормам.