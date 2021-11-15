МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россияне чаще всего покупают на зарубежных маркетплейсах одежду и обувь, половина из делавших покупки в зарубежных маркетплейсах за последние шесть месяцев откажутся от них в случае введения пошлины в 15% от стоимости посылки, следует из данных опроса ВЦИОМ. Российские банки выдали рекордное количество кредитных карт в октябре

"Россияне, совершавшие в течение полугода покупки в иностранных интернет-магазинах, чаще всего покупают онлайн одежду, обувь и аксессуары (38%), товары для дома (29%), комплектующие для гаджетов и автомобиля, бытовую технику и электронику (по 24%), а также детские товары (19%)", — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что среди тех, кто за последние шесть месяцев совершал покупки на зарубежных маркетплейсах, 41% перестанут заказывать товары онлайн из-за рубежа в случае, если с посылок на сумму свыше 1700 рублей необходимо будет самостоятельно заплатить пошлину, но 53% будут готовы продолжить заказывать товары таким образом.

Если пошлина в 15% будет взиматься с любой посылки, 53% респондентов перестанут заказывать товары из-за рубежа онлайн, а 39% продолжат это делать.

"Каждый пятый россиянин, совершавший покупки в зарубежных интернет-магазинах за последние шесть месяцев и готовый отказаться от таких покупок в случае введения пошлины на них (21%), считает, что отказ от покупок в иностранных интернет-магазинах ухудшит и его положение, и положение членов его семьи", — следует из данных. Стало известно, приведет ли решение Visa о тарифах к обнулению комиссий

В качестве основных преимуществ онлайн-магазинов россияне называют более выгодные цены (51%), экономию времени (25%), широкий ассортимент (21%). Кроме того, 14% россиян ценят онлайн-магазины, потому что не могут приобрести нужные товары в физических магазинах своего населенного пункта.

Среди тех, кто за последние шесть месяцев совершал покупки в крупнейших зарубежных интернет-магазинах, 70% считают, что невозможно найти товары, приобретаемые на площадках с доставкой из-за границы, или их аналоги по приемлемой цене в местных магазинах, назвали это возможным 28%. Половина или 51% убеждены, что аналогичные товары нельзя найти и в российских онлайн-магазинах, возможным считают это 42% россиян.

Всероссийский репрезентативный опрос проведен ВЦИОМ совместно с WANTA Group по заказу ИД "Коммерсантъ". В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.