КАЗАНЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Татарское национальное лакомство чак-чак стало победителем национального конкурса региональных брендов "Вкусы России", сообщил на своей странице в Instagram глава Татарстана Рустам Минниханов. В Татарстане вводят ограничения на проезд в общественном транспорте

"Наш чак-чак победил в народном голосовании "Вкусы России", — написал Минниханов.

Чак-чак признан победителем народного голосования в номинации "Нас выбирают". Всего Татарстан представил на конкурс 17 брендов, среди которых утка казанская, грудка утиная вяленая по-татарски, татарский чай, сыр из козьего молока, татарский молочный напиток каймак, елабужский пряник и другие.

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" организован министерством сельского хозяйства РФ. В этом году на конкурс было подано 720 заявок из 84 регионов. Народное голосование прошло с 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф. Победители были озвучены 15 ноября, церемония прошла в онлайн-формате.