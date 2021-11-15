МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Повышение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь в РФ не вызывает фактического роста цен в рознице: показатель МРЦ является, по сути, индикатором для бизнеса и государства, отражая рост издержек на производство, и не влияет на сложившиеся на розничном рынке цены, сообщили РИА Новости эксперты отрасли. В Кремле рассказали о причинах повышения цен на алкоголь

Минфин предложил повысить в РФ с 1 января минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк: так, МРЦ на водку планируется повысить на 7,4% — до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра, а МРЦ на коньяк — на 7,6%, до 480 рублей. Уровни этих цен, установленные на 2021 год, составляют 243 рубля и 446 рублей соответственно, на 2020 год составляли 230 рублей и 433 рубля.

"Установленные МРЦ фактически не влияют на уровень розничных цен, это индикативный показатель для того, чтобы проверяющие видели, что продукция легальна. Если она продается дешевле, она точно нелегальна, и это сразу же может привести к лишению лицензии", — заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

"В минимальной цене отражается социально-экономическая ситуация, рост цен на составляющие, на комплектующие, на спирт, на зерно и так далее. Плюс ежегодно государство повышает ставку акциза (на алкоголь крепостью свыше 9 градусов – ред.), поэтому, например, в МРЦ за водку, которая в 2021 году 243 рубля, порядка 130 рублей приходится на акциз и НДС", — сказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Шапкин в свою очередь заметил, что МРЦ является некой расчетной величиной, которая отражает уровень цены при самых минимальных издержах — например, самых низких затратах на самую дешевую бутылку и этикетку, при самых минимальных торговых наценках и так далее. "Это вообще не о том, что поднимаются цены на водку или другую алкогольную продукцию, но если бы такой индикативный показатель не объявляли, для легальных учкастников рынка было бы хуже", — добавил также эксперт.

МРЦ представляет собой инструмент борьбы с дешевым контрафактным алкоголем. "После того, как ввели ЕГАИС, надобность в МРЦ отпала: легальная водка все равно не будет дешевле, так как ЕГАИС фиксирует только легальную водку. Но до 2017 года (когда был осуществлен переход производителей и импортеров на документооборот в ЕГАИС — ред.) МРЦ была основным показателем легальности", — заметил Дробиз.